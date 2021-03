Prefeito de Pauini se recusa a fornecer documentação pública solicitada por vice-presidente da Câmara Municipal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-presidente da Câmara Municipal de Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus), vereador Jair Albuquerque de Lima (PP), solicitou por meio de ofícios, documentos públicos ao Prefeito do município, Renato Afonso, que se recusou de fornecer.

“Solicitei extratos bancários das contas públicas do município, os comprovantes de gastos, dispensa de licitações, decretos de nomeação de cargos comissionados, e informações se havia casos de nepotismo nas nomeações realizadas no mês de janeiro, dentre outras. Tenho certeza, que estou cumprindo meu papel constitucional de fiscalizador do povo de nosso município”, ressaltou.

O Prefeito da cidade, se baseou em um parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, e respondeu formalmente, que não iria atender a solicitação de documentos do vereador, porque o requerimento não teria sido aprovado na Câmara Municipal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão de (25) de abril de 2018, que o vereador, não precisa de requerimento aprovado no âmbito do poder legislativo, para poder ter acesso a informação ou documentação pública, e que no cumprimento do exercício fiscalizador, o vereador tem a prerrogativa de solicitar informações diretamente ao Chefe do Poder Executivo, assim como qualquer outro cidadão.

O STF deixou claro constitucionalmente, que segundo o artigo 5º (inciso XXXIII) da Constituição Federal “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Segundo a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a chamada lei da transparência, no artigo 32 estabelece que a recusa, ou má-fé na análise de solicitação de documentação pública, caracteriza conduta ilícita, que enseja crime de responsabilidade por parte do agente público.

Pelo que se observa, o mandatário Renato Afonso, não teria adotado um atitude de plausível, em menos de três meses, ele decretou estado de emergência no município por motivo das cheias dos rios, e vem sendo acusado de fazer farra nas dispensas de licitações, em uma delas beneficia a empresa Distribuidora Rio Purús Ltda, que teria como sócio o seu irmão, Antônio Rodrigues Afonso, com dispensa de licitação no valor R$ 1,2 milhões para fornecimento de combustíveis, e em outra também suspeita, ele contratou o fornecimento no valor de R$ 725 mil de combustíveis da empresa A. D. Evangelista dos Santos, que tem como proprietário, Antônio Dione Evangelista dos Santos, irmão do Vice-prefeito, Paulo Souza dos Santos.

Essas duas empresas da família do Prefeito e Vice-prefeito em seis meses, podem abocanhar quase R$ 2 milhões da Prefeitura nesse fornecimento de combustíveis.

Veja documentos: