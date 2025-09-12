Prefeito de Presidente Figueiredo vira alvo de nova denúncia do TCE-AM por suspeitas em licitação

Notícias do Amazonas – O prefeito de Presidente Figueiredo, Renan Lima de Souza, voltou a ser alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A Corte admitiu uma Representação com pedido de medida cautelar apresentada pela empresa Mix Premium Ltda, que aponta possíveis irregularidades em um processo licitatório do município.

PUBLICIDADE

Leia mais: Video mostra momento em que Edinho Silva bate na mesa e ameaça intervenção no diretório do PT-AM; assista

A denúncia envolve o Pregão Eletrônico SRP nº 031/2025/CC/PMPF e também cita Edson Correia Brasil, ligado à gestão municipal. Entre as supostas ilegalidades apontadas pela empresa estão violação aos princípios da legalidade, isonomia, motivação, restrição ao caráter competitivo e falta de julgamento objetivo no certame.

Na peça, a Mix Premium pediu a suspensão imediata da licitação e de todos os atos decorrentes dela, como tramitação, julgamento, homologação, adjudicação, contratação ou assinatura de contrato administrativo, até que as irregularidades sejam apuradas e sanadas.

PUBLICIDADE

Decisão do TCE-AM

Em despacho publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM desta sexta-feira (12/09), a Presidência da Corte admitiu a Representação, reconhecendo que a denúncia atende aos requisitos legais previstos na Resolução nº 04/2002 – TCE/AM e na Lei nº 14.133/2021.

O documento ressalta que a Representação é um instrumento legítimo de fiscalização, podendo ser apresentada por qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, sempre que houver suspeita de má gestão ou ilegalidades administrativas.

Com a decisão, o tribunal determinou:

Publicação imediata do despacho no Diário Oficial Eletrônico ;

Notificação da empresa denunciante , para ciência da decisão;

Encaminhamento dos autos ao relator responsável, que deverá analisar o pedido de medida cautelar.

O TCE-AM destacou que tem competência para conceder medidas cautelares quando há risco de lesão ao interesse público, de forma a garantir a efetividade de suas deliberações. A análise sobre a suspensão da licitação ficará a cargo do relator do processo.