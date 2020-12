Prefeito de Rio Preto da Eva anuncia festa de Réveillon: “optamos por não seguir o decreto”

Redação AM POST

O prefeito de de Rio Preto da Eva (a 58 quilômetros de Manaus), Anderson Sousa (PP), anunciou nas redes sociais que a cidade vai ter festa de Réveillon, apesar do decreto governamental suspendendo eventos no estado.

“Cada município tem sua realidade, Manaus está um caos devido à rede municipal não ter nada, o hospital de campanha que era da prefeitura foi desmontado. Optamos por não seguir o decreto devido nossa estrutura de farmácia estar 100% abastecida para as três fazes do protocolo, temos 20 leitos semi-utis e está ocupado dois (10%)”, afirmou.

A festa terá como atrações DJ’s, do cantor Guto Lima, além de queima de fogos e encerramento programado para às 2h da madrugada. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (28).

Com 34 mil habitantes, o município possui seis postos de saúde, nove Unidades Básicas de Saúde (UBS), todas com Salas Rosas (leito com respirador, balão de oxigênio e cápsulas “Vanessa”). Além disso, conforme Souza, o hospital da cidade tem dez leitos com uma equipe de enfrentamento à Covid-19 atuando ininterruptamente e com medicamentos para as três fases do vírus.

