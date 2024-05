Prefeito de Rio Preto da Eva vai gastar R$ 5,4 milhões com materiais de construção

Notícias do Amazonas – A aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos vai gerar gastos no valor de R$ 5.464.072,5 aos cofres públicos de Rio Preto da Eva, conforme consta no Diário Oficial dos Municípios desta quarta-feira (22).

Os contratos com as quatro empresas vencedoras do pregão Presencial nº 018/2023 foi assinado pelo prefeito Anderson Souza no dia 8 deste mês e tem vigência de 12 meses.

Quem ficou com a maior parte da fatia, equivalente a R$ 2.490.015,00 (Dois milhões quatrocentos e noventa mil e quinze reais), foi a empresa J. Z. Uchôa Araújo Junior-Eireli, inscrita no CNPJ nº 05.879.761/0001-89, que tem capital social de R$ 900 mil, conforme dados da Receita Federal.

A empresa, que tem o nome fantasia Super Norte, fica localizada na rua Monte Moria, 1, Km 81 da AM-010, em Rio Preto da Eva. A atividade principal é de comércio varejista de materiais de construção em geral.

O segundo maior contrato é no valor de R$ 1.128.340,00 (Um milhão cento e vinte e oito mil e trezentos e quarenta reais) e foi firmado com a J L Mecânica Ltda-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.995.586/0001-28. A empresa também fica localizada em Rio Preto da Eva e tem capital social de R$ 500 mil.

As duas últimas empresas também possuem sede no município. A. Paula Carvalho de Souza, inscrita no CNPJ nº 41.851.162/0001-10, vai receber o valor global de R$ 1.000.506,00 (Um milhão e quinhentos e seis reais), que tem capital social de R$ 300 mil. A principal atividade é Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

A que vai receber o menor valor é a Joaquim M Dos Santos Neto, inscrita no CNPJ nº 41.034.092/0001-08. O contrato com a empresa, que tem capital social de R$ 150 mil, é de R$ 845.211,50 (Oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e onze reais e cinquenta centavos).

Nos contratos não tem informações sobre quais secretarias do município serão beneficiadas com os materiais. A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Rio Preto da Eva e aguarda reposta.