Prefeito de Santo Antônio do Içá, defende policiais acusados de estuprar mulher indígena: “São pais de família”

Notícias do Amazonas -‘Cecéu’, prefeito de Santo Antônio do Içá, gerou controvérsia ao gravar um áudio defendendo policiais acusados de estuprar uma mulher indígena da etnia Kokama, de 29 anos, durante nove meses na Delegacia do município.

O Prefeito questiona os critérios usados para a escolha dos policiais envolvidos na investigação. “Quero entender o que aconteceu e quais critérios foram utilizados para selecionar esses policiais. Muitos outros trabalhavam na delegacia”, afirmou. A vítima, detida após denunciar uma agressão do companheiro, foi presa por um suposto homicídio ocorrido em 2018.

O prefeito destacou a indignação da comunidade sobre a situação da mulher, que, segundo ele, teria sido presa após um incidente envolvendo seu marido. Ele ressaltou que a mulher já era conhecida na cidade e que sua realidade não corresponde ao que foi divulgado na mídia. “A imprensa tratou o caso de forma distorcida, gerando uma narrativa que não reflete a realidade local”, declarou.

Além disso, o prefeito levantou dúvidas sobre a possibilidade de relações impróprias entre os policiais e a mulher, questionando a credibilidade das alegações feitas. “É difícil acreditar que esses policiais, conhecidos na comunidade, estivessem envolvidos em uma conduta inadequada”, disse.

Ele finalizou enfatizando a necessidade de um julgamento justo e imparcial, destacando que a comunidade não acredita nas acusações. “Precisamos de transparência e responsabilidade. Todos conhecem a situação e o que realmente aconteceu”, concluiu. A situação continua a gerar debate na cidade, com moradores divididos sobre as alegações.

Essas declarações foram amplamente criticadas, pois deslegitimam o sofrimento da vítima, que enfrentou abusos sexuais recorrentes em uma cela mista, sem assistência médica ou psicológica, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) confirmou os crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado e tortura, desmentindo categoricamente as alegações do prefeito.

O MPAM prendeu três policiais militares – Claudemberg Lofiego Cacau, Osiel Freitas da Silva e Nestor Martins Ruiz Reategui e do guarda municipal Maurício Faba Nunes, neste sábado (26). Já a conduta de Cecéu levanta dúvidas sobre sua capacidade de liderar uma cidade que clama por justiça e proteção às populações vulneráveis.