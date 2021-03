Prefeito de São Paulo de Olivença contrata serviço de táxi aéreo por mais de meio milhão com dispensa de licitação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de de São Paulo de Olivença, Nazareno Martins (Republicanos), vai gastar o montante de R$ 520 mil no aluguel de aeronave do serviço de táxi aéreo destinado à Prefeitura do município (distante 985 quilômetros em linha reta de Manaus). O prazo de fornecimento é de 90 dias.

De acordo com publicação do Diário Oficial dos Municípios (DOM), o contrato foi firmado através de dispensa de licitação e vai beneficiar a empresa AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA, localizada no município de Tefé, cujos donos são os empresários Geraldo Luiz Picão e Ana Paula Picão. Inscrito no CNPJ nº 03.090.756/0001-67, o estabelecimento realiza, principalmente, serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação, conforme consta no site da Receita Federal.

Ainda segundo o documento, a contratação trata-se do “fretamento de aeronave cargo, passageiro e uti aérea” e os recursos para essa aquisição são do Fundo Municipal de Saúde destinados ao combate a covid-19.

