Prefeito de Tabatinga é afastado do cargo após ser alvo de operação da PF

O prefeito de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus), Saul Bemerguy (MDB), que é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, que investiga crimes como fraude a licitação, desvio de recursos públicos, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no município, foi afastado por 90 dias do cargo.

Em nota, o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, informou que está à disposição dos órgãos para todos os esclarecimentos e que vai se defender das acusações.

No total, serão cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além do cumprimento de 12 medidas cautelares de afastamento de cargos públicos, por 90 dias, bem como impedimento de frequentar repartições públicas, nas cidades de Tabatinga, Manaus e Benjamin Constant. Não há informações sobre quantos desses mandados foram cumpridos.

Segundo as investigações, o prefeito de Tabatinga, secretários e funcionários do alto escalão da prefeitura da cidade realizaram licitações fraudulentas com um grupo de empresários locais, para a construção de escolas e creches municipais.

Há indícios de que Bemerguy escolhia as empresas vencedoras antes da licitação e, após receber valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Governo Federal, montava o procedimento licitatório para realização de obras municipais já inauguradas.

Ao final, ele pagava os empresários envolvidos nas fraudes, que posteriormente se apropriavam dos valores repassados e devolviam parte do lucro.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, pertencimento a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 44 anos de reclusão.

*Com informações do G1