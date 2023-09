Prefeito de Tabatinga vai gastar mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos na construção de Centro Integrado

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, que havia falado em contenção de gastos, vai usar mais de R$5 milhões dos cofres públicos na construção do Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva Dona Nena. No entanto, o alto custo do projeto tem gerado questionamentos.

De acordo com a Comissão Permanente de Licitação (CPL), o valor destinado à construção do centro será de R$ 5.645.796,08 (cinco milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e oito centavos). Essa quantia representa dez vezes mais o capital social da empresa vencedora do certame, a M. C. dos Santos Ltda. O contrato estabelecido entre a prefeitura e a empresa prevê o repasse do valor global para executar a obra.

A empresa vencedora da licitação para a construção do Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva Dona Nena é a M. C. dos Santos Ltda. Conforme dados da Receita Federal a empresa tem sede em Tabatinga e fundada em 2004, a empresa atua no comércio varejista de materiais de construção em geral. O CNPJ registrado na licitação é 06.191.686/0002-86.

O anúncio do investimento de mais de R$ 5,6 milhões na construção do centro tem gerado polêmica. Alguns moradores questionam a necessidade de um gasto tão elevado, principalmente em um momento em que medidas de ajuste fiscal estão sendo anunciadas. A prefeitura, por sua vez, defende que o espaço será de extrema importância para a inclusão de crianças com necessidades especiais no sistema educacional.

A reportagem do Portal AM POST não conseguiu contato com a prefeitura até o fechamento desta matéria.

