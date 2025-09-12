A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, tem recursos rejeitados pelo TCE-AM em denúncia sobre dispensa de licitação

A Corte concluiu que não houve omissão ou falha na decisão anterior (Acórdão nº 1798/2024), mantendo-a inalterada.

Por Jonas Souza

12/09/2025 às 20:32

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) notificou o prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, após rejeitar os embargos de declaração apresentados pelo gestor municipal no Processo nº 14560/2021. O caso envolve possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 067/2021, que resultou na celebração da Carta-Contrato nº 068/2021, referente à locação de imóvel para sediar o Serviço Social de Atendimento ao Conselho Municipal de Assistência Social (SACI).

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeita de Maués entra na mira do TCE-AM por suposto acúmulo ilegal de cargos

Segundo o Acórdão nº 1356/2025, julgado pelo Tribunal Pleno, os conselheiros decidiram conhecer os embargos interpostos pelo prefeito, mas negaram provimento ao recurso. A Corte concluiu que não houve omissão ou falha na decisão anterior (Acórdão nº 1798/2024), mantendo-a inalterada.

PUBLICIDADE

De acordo com o relator do caso, toda a matéria já havia sido analisada e julgada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis. Assim, o recurso apresentado pelo prefeito não foi suficiente para modificar o entendimento anterior.

Com a decisão, o TCE-AM determinou que a Secretaria do Tribunal Pleno cientifique oficialmente o prefeito Nicson Marreira Lima, por intermédio de seu advogado, enviando cópia do relatório, voto e acórdão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos após colisão na Av. Rodrigo Otávio em Manaus

Condutor diz ter sido fechado por Mobi e carreta.

há 20 minutos

Brasil

Turista argentino desaparecido desde domingo é encontrado morto no Rio de Janeiro

DHC descarta marcas de violência e trabalha com hipótese de dopagem.

há 57 minutos

Amazonas

Prefeito de Presidente Figueiredo vira alvo de nova denúncia do TCE-AM por suspeitas em licitação

O TCE-AM destacou que tem competência para conceder medidas cautelares quando há risco de lesão ao interesse público.

há 1 hora

Brasil

Post de Nikolas provoca reação de Whindersson e vira embate sobre fé e política

Após o assassinato do influenciador nos EUA, Whindersson critica postagem de Nikolas.

há 2 horas

Brasil

Eduardo promete recorrer a Cortes internacionais após condenação do pai Jair Bolsonaro no STF

O parlamentar também destacou que a iniciativa demanda um esforço financeiro e logístico considerável.

há 2 horas