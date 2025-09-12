Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, tem recursos rejeitados pelo TCE-AM em denúncia sobre dispensa de licitação

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) notificou o prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, após rejeitar os embargos de declaração apresentados pelo gestor municipal no Processo nº 14560/2021. O caso envolve possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 067/2021, que resultou na celebração da Carta-Contrato nº 068/2021, referente à locação de imóvel para sediar o Serviço Social de Atendimento ao Conselho Municipal de Assistência Social (SACI).

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeita de Maués entra na mira do TCE-AM por suposto acúmulo ilegal de cargos

Segundo o Acórdão nº 1356/2025, julgado pelo Tribunal Pleno, os conselheiros decidiram conhecer os embargos interpostos pelo prefeito, mas negaram provimento ao recurso. A Corte concluiu que não houve omissão ou falha na decisão anterior (Acórdão nº 1798/2024), mantendo-a inalterada.

PUBLICIDADE

De acordo com o relator do caso, toda a matéria já havia sido analisada e julgada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis. Assim, o recurso apresentado pelo prefeito não foi suficiente para modificar o entendimento anterior.

Com a decisão, o TCE-AM determinou que a Secretaria do Tribunal Pleno cientifique oficialmente o prefeito Nicson Marreira Lima, por intermédio de seu advogado, enviando cópia do relatório, voto e acórdão.