Prefeito de Tefé vai gastar mais de R$ 16 milhões na construção de muro de contenção

De acordo com publicação desta sexta-feira (27) do Diário Oficial dos Municípios (DOM), o contrato foi concedido à empresa Antonelly Construções e Serviços EIRELI, CNPJ 04.178.687/0001-56, por meio de licitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo dados da Receita Federal, a empresa ganhadora possui sede no Conjunto Shangrilá, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, e tem como quadro societário Wilson Batista de Campos, e Andrey Humberto Froz de Borba. Seu capital social é de R$12.410.861,45 (Doze milhões, quatrocentos e dez mil e oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

O investimento massivo levanta questões sobre a necessidade e a transparência na alocação dos recursos públicos. A construção do muro de contenção foi anunciada como uma medida essencial para proteger as margens do Rio Solimões, que ameaçam diversas áreas da cidade de Tefé. No entanto, o custo da obra tem gerado indignação entre os moradores e críticos da administração municipal.

A reportagem do Portal AM POST tentou contato com a prefeitura de Tefé mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*