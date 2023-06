Prefeito de Tonantins dá festa luxuosa para primeira-dama e população reclama de ostentação com o dinheiro público

O prefeito de Tonantins (a 861 quilômetros de Manaus), Francisco Sales de Oliveira (Republicanos), promoveu no município uma festa luxuosa em comemoração ao aniversário de 50 anos da primeira-dama do município e secretária de Assistência Social, Magda Joana Cury. Porém, o caso não agradou muito a população da cidade.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, gravado depois do evento um cidadão não identificado relata a insatisfação da população que sofre com péssimas condições de infraestrutura na cidade. Ele mostra os itens de decoração equipamentos da festa sendo transportados de volta para Manaus.

“Isso aqui é a ostentação da nossa primeira-dama. Alugou tudo de Manaus para fazer o aniversário dela (…) A população precisando das ruas asfaltadas e o que a gente vê é a ostentação com o dinheiro público que poderia ser investido na cidade. Ela tá enviando tudo para Manaus agora e essa festa o povo, a população não foi convidada”, diz o homem.

Uso de aparato público

De acordo com denúncia da Revista Cenárium, foi usado aparato público no evento, como um caminhão de carroceria marca Iveco, de placa PHG-1231, que foi doado ao Executivo municipal pelo Governo do Amazonas em 2017.

Conforme foto divulgada na reportagem o veículo foi utilizado para transportar a mercadoria do evento como itens decorativos à festa, como mesas, estruturas metálicas, objetos de buffet, além de equipamentos de sonorização.

Diferente da finalidade para qual é utilizado atualmente, o veículo foi destinado ao município para atender o setor primário local. Em 2019, ainda na gestão do antecessor de Sales, a população chegou a cobrar, em uma publicação nas redes sociais, o objetivo inicial do uso do transporte.

Procurado pela reportagem para falar sobre o caso, o representante do município de Tonantins, em Manaus, Mario Junior, negou as informações.

A reportagem do AM POST, tentou contato com a prefeitura de Tonantins para se posicionar sobre a situação mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Veja fotos da festa:



