Prefeito Denis Paiva gasta R$ 4,46 milhões para passagens fluviais em Atalaia do Norte

O procedimento licitatório, segundo a comissão especial de licitação, não identificou irregularidades.

Por Jonas Souza

21/08/2025 às 16:22

Notícias do Amazonas – O prefeito de Atalaia do Norte/AM, Denis Linder Rojas de Paiva, homologou o Pregão Presencial-SRP nº 022/2025-CML/PMATN, destinado ao registro de preços para reserva e fornecimento de passagens fluviais intermunicipais para atender às secretarias municipais. O processo foi conduzido sob o regime de Sistema de Registro de Preços (SRP) e com critério de menor preço por item.

O procedimento licitatório, segundo a comissão especial de licitação, não identificou irregularidades, garantindo a legalidade e a regularidade de todos os atos e decisões tomadas durante o processo.

As empresas vencedoras foram:

  1. M. Cabral da Cruz – ME, vencedora dos itens 1 e 5, com valor de R$ 1.023.000,00;

  2. J. C. G. da Costa – EPP, vencedora dos itens 3 e 6, no valor de R$ 1.921.900,00;

  3. R Y King Commerce, vencedora dos itens 2 e 4, com valor de R$ 1.517.000,00.

O valor total da licitação soma R$ 4.461.900,00, que serão destinados à prestação de serviços de transporte fluvial, garantindo a logística necessária para o funcionamento das secretarias municipais e o atendimento das demandas da população local.

O documento oficial, com publicação retroativa a 11 de agosto de 2025, formaliza a execução do serviço e a garantia de que todos os atos da licitação foram realizados dentro da legalidade, sem apontamento de irregularidades.

