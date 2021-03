Prefeito do Careiro da Várzea que deu cargo de secretário ao irmão é denunciado por suspeita de nepotismo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Guedes (PSD), foi denunciado pelo pelo Ministério Publico de Contas (MPC) por suspeita de nepotismo após entregar a chave dos cofres da Prefeitura para o próprio irmão, José Pedro Souza Guedes, o nomeando para o cargo de secretário de Finanças e Orçamento do município. Documento foi assinado pelo procuradora Elissandra Monteiro Freire Alvares, e tem com base na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de confiança, de comissão e de função gratificada no serviço público.

Continua depois da Publicidade

“Há de se comprovar que a nomeação impugnada recaiu sobre reconhecido profissional da área de finanças públicas, e não sobre parente do prefeito que, por essa exclusiva razão, foi escolhido para integrar o secretariado municipal e as finanças municipais”, justifica no documento.

A denúncia chegou ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) após o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello aceitar a representação do MPC. A informação consta na edição dessa quinta-feira (25) do diário oficial eletrônico do Tribunal.

Na representação, o MPC pede o afastamento temporário de José Pedro Souza Guedes do cargo de secretário e que tanto ele quanto o prefeito Pedro Guedes, sejam notificados para apresentar defesa.

Continua depois da Publicidade

Agora o caso está nas mãos do relator-auditor do TCE, Alípio Reis Firmo Filho que decidirá se aceita ou não a denúncia do suposto nepotismo.

*Com informações do AM1