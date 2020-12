Prefeito eleito de Coari recebe três votos favoráveis a cassação no TRE-AM

Redação AM POST

Em sessão virtual nesta quinta-feira (10), o prefeito eleito de Coari, Adail Filho (PP), teve três votos de juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) favoráveis a sua cassação em julgamento de recurso eleitoral movido pela Coligação Ficha Limpa para Coari, encabeçada por Robson Tiradentes (PSC), e pelo estudante de direito Raione Queiroz.

Continua depois da Publicidade

Na ação eles contestam a decisão do juiz Fábio Alfaia, da 8ª Zona Eleitoral, que deferiu o registro de candidatura de Adail Filho no último dia 14 de novembro, permitindo que ele concorresse ao terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, uma vez que é filho do ex-prefeito Adail Pinheiro, que foi eleito para o mandato anterior de 2013/2016.

Votaram favoráveis a cassação do registro de candidatura de Adail Filho, o relator, juiz Marco Antônio Costa, juntamente com os juízes Márcio Cavalcante e Victor Liuzzi. O desembargador Elci Simões pediu vista do processo e o julgamento, que pode impedir o prefeito de reassumir o poder em 2021, foi suspenso.

“Uma questão complexa, dois brilhantes advogados, o Ministério Público, e eu preciso examinar com mais propriedade, pesquisar a jurisprudência definitiva do Superior Tribunal Eleitoral”, disse Elci Simões.