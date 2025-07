Prefeito Emerson Melo conduz audiência pública e anuncia ações emergenciais para comunidades de Beruri

Notícias do Amazonas – O prefeito de Beruri, Emerson Melo (Podemos), liderou na última quarta-feira (23/7) uma audiência pública de conciliação e instrução civil na Câmara Municipal, com o objetivo de discutir soluções urgentes para problemas enfrentados por comunidades do município, como a Vila do Arumã, Itapuru e Surara.

Durante o encontro, que teve como mote “Diálogo, ação e compromisso com o povo”, a gestão municipal apresentou medidas voltadas à segurança e ao desenvolvimento local. Um dos principais pontos debatidos foi a situação crítica da Vila do Arumã, que sofreu severos danos estruturais em decorrência do fenômeno natural conhecido como “terras caídas”. Além disso, as comunidades de Itapuru e Surara também estão sob ameaça de desabamento, o que levou a prefeitura a adotar ações emergenciais.

Em parceria com o Ministério Público, o Executivo municipal iniciou a remoção de famílias que vivem em áreas de risco, visando preservar vidas e evitar tragédias. “Estamos atentos às necessidades do nosso povo e tomando providências concretas para protegê-los”, afirmou o prefeito Emerson Melo.

Outro tema abordado na audiência foi a situação da Guarda Municipal. A gestão anunciou a recondução de servidores aos seus postos, reforçando o compromisso com a valorização dos serviços públicos e a segurança da população.

A audiência reforçou o empenho da administração em enfrentar os desafios sociais e estruturais do município, com foco na proteção das comunidades mais vulneráveis. “Seguimos firmes, trabalhando incansavelmente para garantir segurança e dignidade ao povo de Beruri”, declarou o prefeito.