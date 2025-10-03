A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito Gerlando Lopes vai gastar mais de R$ 2 milhões em materiais de limpeza em Lábrea

Os produtos adquiridos serão utilizados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

Por Jonas Souza

03/10/2025 às 17:01

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O prefeito de Lábrea, Gerlando Lopes do Nascimento, homologou e adjudicou o resultado do Pregão Eletrônico nº 047/2025, referente à aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMED).

PUBLICIDADE

O processo administrativo nº 204/2025-PML foi conduzido pela Comissão Permanente de Licitação e seguiu as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Leia mais: Justiça afastou vereador de Manaus Rosinaldo Bual do mandato após suspeita de esquema de “rachadinha”, diz MP

PUBLICIDADE

A empresa vencedora da licitação foi a Izac Arruda Feitosa Junior – ME (CNPJ 14.435.583/0001-98), que ficou responsável pelo fornecimento de 36 itens de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais. O valor total do contrato é de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais).

De acordo com os documentos do processo licitatório, a Izac Arruda Feitosa Junior – ME possui experiência na fornecimento de produtos de higiene e limpeza para órgãos públicos e empresas privadas, atendendo critérios técnicos exigidos no Termo de Referência e Proposta Comercial Final.

O ato do prefeito foi fundamentado no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a formalização do contrato após a adjudicação e homologação do pregão eletrônico. O documento determina a imediata execução do fornecimento dos produtos.

Publique-se e cumpra-se”, finaliza o despacho assinado em 2 de outubro de 2025, pelo prefeito Gerlando Lopes do Nascimento.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

TCE-AM devolve mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos com apoio da Prefeitura de Manaus

De 2016 a 2025, o Tribunal determinou o recolhimento de R$ 10,02 milhões em multas e R$ 1,53 milhão por meio de outros mecanismos.

há 12 minutos

Manaus

Vacinação antirrábica 2025 começa em Manaus com três pontos fixos

Pontos nas zonas leste, norte e oeste atendem de segunda a sábado.

há 19 minutos

Brasil

Facção criminosa arranca mulher de casa para execução e ela implora para não morrer: “Por favor, tenho filho”

Vítima foi arrancada de casa diante dos filhos, de 3 e 5 anos.

há 38 minutos

Amazonas

MP-AM emite recomendação para evitar consumo de álcool com metanol no Amazonas

O MP-AM alerta que o consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar cegueira, danos neurológicos irreversíveis e até morte.

há 40 minutos

Brasil

Perícia na vodca ingerida por Hungria traz reviravolta ao caso e confirma falsificação

Equipe médica relata melhora do cantor e descarta risco de cegueira.

há 1 hora