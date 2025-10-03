Prefeito Gerlando Lopes vai gastar mais de R$ 2 milhões em materiais de limpeza em Lábrea

Notícias do Amazonas – O prefeito de Lábrea, Gerlando Lopes do Nascimento, homologou e adjudicou o resultado do Pregão Eletrônico nº 047/2025, referente à aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMED).

O processo administrativo nº 204/2025-PML foi conduzido pela Comissão Permanente de Licitação e seguiu as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A empresa vencedora da licitação foi a Izac Arruda Feitosa Junior – ME (CNPJ 14.435.583/0001-98), que ficou responsável pelo fornecimento de 36 itens de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais. O valor total do contrato é de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais).

De acordo com os documentos do processo licitatório, a Izac Arruda Feitosa Junior – ME possui experiência na fornecimento de produtos de higiene e limpeza para órgãos públicos e empresas privadas, atendendo critérios técnicos exigidos no Termo de Referência e Proposta Comercial Final.

O ato do prefeito foi fundamentado no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a formalização do contrato após a adjudicação e homologação do pregão eletrônico. O documento determina a imediata execução do fornecimento dos produtos.

“Publique-se e cumpra-se”, finaliza o despacho assinado em 2 de outubro de 2025, pelo prefeito Gerlando Lopes do Nascimento.