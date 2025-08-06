Prefeito José Freitas, de Carauari gasta mais de R$ 2,7 milhões para controle de pragas

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Carauari, sob gestão de José Airton Freitas firmou um contrato milionário para a execução de serviços de controle de pragas no município. A despesa, que será custeada com recursos públicos, totaliza R$ 2,7 milhões e foi publicada apenas no dia 4 de agosto, na edição do Diário Oficial dos Municípios, embora o contrato esteja datado de 25 de abril de 2025.

A contratada é a empresa BIO LIMPO LTDA, inscrita no CNPJ 04.537.410/0003-99, sediada no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus. Aberta em novembro de 2023, a empresa tem como atividade principal, segundo a Receita Federal, a imunização e o controle de pragas urbanas. No entanto, não há dados públicos disponíveis sobre seu capital social ou sobre os nomes dos sócios.

O contrato, de número 070/2025, foi firmado após o pregão eletrônico nº 016/2025 e terá vigência de 12 meses. O objeto da contratação envolve serviços como desinsetização, desratização, descupinização, repelência a pombos e sanitização, a serem realizados em prédios públicos, como secretarias, hospitais e demais imóveis vinculados à administração municipal.

