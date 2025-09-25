A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Prefeito José Thomé Neto gasta mais de R$ 2,1 milhões para manutenção de ar-condicionados em Autazes

Documentos foram divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

Por Jonas Souza

25/09/2025 às 16:17

Notícias do Amazonas  – O prefeito de Autazes, José Thomé Neto, homologou na última terça-feira (23/9) o resultado do Pregão Eletrônico nº 015/2025 – SRP, que teve como objeto a formação de registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, incluindo fornecimento e substituição de peças.

Leia mais: Saiba quem era o mecânico que morreu esmagado pelo próprio carro em Manaus

Segundo o despacho publicado no Gabinete do Prefeito, o processo transcorreu de forma regular, atendendo a todos os princípios legais e normas procedimentais, sem pendências ou recursos administrativos.

Confira ar condicionados Autazes

A empresa P F Junior (CNPJ 45.237.165/0001-10) foi a vencedora do certame, adjudicada no lote único composto por três sublotes, pelo valor global de R$ 2.174.899,00 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais).

A P F Junior de razão social Comatech Service, possui sede no bairro Japiim, Manaus. Segundo dados da Receita Federal, a companhia está em atividade desde 10 de fevereiro de 2022, classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e inscrita sob natureza jurídica de Empresário Individual.

O despacho também destacou que, por se tratar de um Sistema de Registro de Preços (SRP), as quantidades previstas no Termo de Referência representam apenas uma estimativa de consumo, não obrigando a Prefeitura a contratar integralmente os valores licitados.

A decisão foi assinada pelo prefeito José Thomé Neto, que determinou a publicação e registro do ato.

