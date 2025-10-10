Prefeito Lazaro gasta mais de R$ 4 milhões com material de limpeza em Fonte Boa

Notícias do Amazonas – O prefeito de Fonte Boa, Lázaro Araújo de Almeida, homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 019/2025, destinado à aquisição de material de limpeza para atender às demandas da Prefeitura Municipal. O contrato, feito por meio do Sistema de Registro de Preços, soma um valor global superior a R$ 4,4 milhões.

Os extratos foram divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

De acordo com a decisão publicada, o processo licitatório foi concluído sem a existência de recursos pendentes de julgamento. A Comissão Municipal de Contratações (CMC) deliberou pela adjudicação em favor de duas empresas: Arthenlison da Silva Costa Ltda, com o maior valor do certame, de R$ 3.613.860,50, e Akimes Bezerra Pedroza, que venceu outro lote no montante de R$ 875.967,50.

A Akimes Bezerra Pedroza, também conhecida como Comercial Pedroza, é uma microempresa registrada sob o CNPJ 25.071.418/0001-10, fundada em 24 de junho de 2016, com sede em Fonte Boa, no estado do Amazonas. Seu principal ramo de atividade é o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios — como minimercados, mercearias e armazéns. A empresa também possui atividades secundárias nos setores de comércio de materiais elétricos, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos e outros ramos varejistas diversos.

Já a Arthenlison da Silva Costa Ltda, que opera sob o nome fantasia Comercial Coro, é uma empresa de pequeno porte com CNPJ 39.942.855/0001-77, criada em 27 de novembro de 2020, também localizada em Fonte Boa (AM). Sua atividade principal é o comércio varejista de mercadorias em geral, com foco em produtos alimentícios. Entre suas atividades secundárias estão o comércio atacadista de bebidas, laticínios e frios, carnes, artigos de armarinho, de cama, mesa e banho, além de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal.

A homologação confirma o resultado final do pregão e autoriza a contratação para fornecimento dos materiais. Segundo os documentos, a aquisição tem caráter eventual, ou seja, os produtos serão comprados conforme a necessidade dos órgãos municipais. O ato foi oficializado em 12 de setembro de 2025 e publicado no Diário Oficial.