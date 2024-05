Prefeito Mário Abrahim acrescenta mais de R$ 2 milhões em contrato milionário para asfaltar ruas de Itacoatiara

Notícias do Amazonas – O prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, acrescentou mais de R$ 2 milhões no contrato milionário com a empresa Costaplan Construções Ltda EPP para asfaltar ruas do município.

O extrato do aditivo no valor total de R$2.071.765,63 (dois milhões setenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios (DOM) de quinta-feira (23).

O documento foi assinado pelo prefeito no dia 13 deste mês. O primeiro contrato com a empresa foi firmado em novembro de 2021 e teria duração de 390 dias. O valor inicial era de R$ 24,2 milhões.

“Contratação de empresa especializada em engenharia para construção e pavimentação no município de Itacoatiara”, diz a justificativa no primeiro contrato.

Conforme dados da Receita Federal, a empresa, que opera com o CNPJ 07.228.748/0001-95, tem capital social de R$ 2.200.000,00. Localizada na rua Sicilia, bairro Planalto, em Manaus, tem como atividade principal construção de edifícios.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com assessoria da prefeitura para saber qual o motivo do aditivo do valor de mais de R$ 2 milhões no contrato e aguarda reposta.