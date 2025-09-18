A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito Mário Abrahim tem aumento salarial de 50% suspenso pelo TCE-AM em decisão contra ilegalidade

Secretários da cúpula da prefeitura e vereadores também são alcançados na decisão sobre reajuste salarial.

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 20:14 - Atualizado em 18/09/2025 às 20:31

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) determinou a suspensão imediata dos reajustes salariais concedidos ao prefeito Mário Abrahim, a vice-prefeita Marcela Cristine, aos secretários municipais e aos vereadores de Itacoatiara. A decisão atinge as Leis Municipais nº 600/2024 e 601/2024, que haviam aumentado em cerca de 50% os subsídios do Executivo e Legislativo.

PUBLICIDADE

Leia mais: STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

De acordo com o laudo técnico da Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior, os aumentos foram considerados ilegais e nulos de origem, já que a Lei Orgânica do município exige que os novos valores sejam aprovados até 30 dias antes das eleições municipais. No entanto, os projetos de lei só foram apresentados após o pleito de 2024, o que viola os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

PUBLICIDADE

“A lógica por trás do Legislador é muito simples, resguardar os princípios da Administração Pública, em especial o da Impessoalidade e o da moralidade, previstos no caput do art. 37/CF. Busca-se que os legisladores não legislem em casa própria, uma vez que estão determinando os subsídios para a próxima legislatura. Não obstante, não é o que ocorre no caso em tela, em que foi desrespeitado o rito estabelecido pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, estabelecendo o enorme aumento de cerca de 50% após as eleições municipais, isto é, já sabendo quem seriam os beneficiários de tal majoração, claramente infringindo os princípios supradestacados.”, cita a peça.

Confira TCE decisão Itacoatiara

O documento, assinado pelo auditor governamental Marco Angelo Soto Vianna, também propôs a aplicação de multas ao então prefeito Mário Jorge Bouez Abrahim e ao ex-presidente da Câmara Municipal, Arialdo Guimarães da Silva, apontados como responsáveis pela aprovação das medidas irregulares.

PUBLICIDADE

Além da suspensão, o TCE-AM determinou que os subsídios retornem imediatamente aos valores praticados na legislatura anterior (2020–2024), sob pena de multa e imputação de débito por dano ao erário em caso de descumprimento.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com a prefeitura de Itacoatiara para um posicionamento a respeito do assunto. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

PEC da Blindagem: Câmara tem 10 dias para responder ao STF

O pedido chegou à Corte por meio de um mandado de segurança impetrado pelo deputado federal Kim Kataguiri.

há 1 minuto

Brasil

Bebê de 1 ano é encontrado morto em balde com água

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe alimentava outro filho e pediu a uma criança que esvaziasse o balde.

há 9 minutos

Amazonas

Comércio e serviços puxam a economia do Amazonas e batem recordes de emprego

Setor registra R$ 134,98 bi até maio e 387,4 mil empregos formais em julho.

há 38 minutos

Mundo

Bebê é entregue à pessoa errada em creche na Austrália e passa 2 horas desaparecido

Câmeras de segurança confirmaram que o bebê foi levado por engano.

há 1 hora

Brasil

Casal é flagrado tendo relações íntimas em plena luz do dia na praia; assista

Imagens circularam amplamente nas redes sociais, porém BEPTur e PM informaram não ter recebido registros formais sobre o episódio.

há 1 hora