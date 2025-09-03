A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito Matheus Assayag é alvo do MP-AM após denúncias de assédio e superfaturamento em Parintins

As suspeitas envolvem peculato, superfaturamento em contratos, assédio moral a servidores e até ausência de repasse de contribuições.

Por Jonas Souza

03/09/2025 às 14:21

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Parintins, instaurou um inquérito civil para investigar uma série de denúncias contra a gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins (SAAE). As suspeitas envolvem peculato, superfaturamento em contratos, assédio moral a servidores e até ausência de repasse de contribuições previdenciárias.

Leia mais: Prefeito de Maraã é notificado pelo MP-AM por falta de transparência em reforma da sede da prefeitura

PUBLICIDADE

Embora o SAAE possua autonomia administrativa, a responsabilidade política recai sobre o prefeito de Parintins, Matheus Assayag (PSD), gestor máximo do município.

Inquérito Parinitins

PUBLICIDADE

De acordo com a portaria que abriu a investigação, os indícios chegaram ao MP-AM por meio da Notícia de Fato nº 165.2025.000047 e incluem:

  • nomeação supostamente irregular para cargo de subdiretor;

  • possível desvio de recursos públicos (peculato);

  • superfaturamento em contratação por dispensa de licitação;

  • assédio moral e perseguição institucional contra servidores;

  • ausência de repasse de contribuições previdenciárias.

O documento destaca ainda que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) já havia julgado irregulares as contas do SAAE referentes aos exercícios de 2021 e 2022, aplicando multas e reconhecendo falhas de controle interno e de governança.

PUBLICIDADE

Diante da gravidade dos fatos, a promotora Marina Campos Maciel determinou diligências iniciais, como:

  • solicitação de documentos e esclarecimentos ao SAAE sobre destituições de servidores acusadas de terem caráter de represália;

  • relatório de conformidade do portal da transparência da autarquia, para verificar se cumpre a Lei de Acesso à Informação;

  • ofícios à Receita Federal e consulta ao sistema INFOSEG sobre investigados;

  • inclusão do SAAE-Parintins como investigado formal no procedimento.

O SAAE, autarquia essencial para o abastecimento de água potável e o tratamento de esgoto na cidade, passa a ter sua gestão questionada não apenas sob o ponto de vista administrativo, mas também pela suspeita de improbidade administrativa e dano ao erário.

PUBLICIDADE

Caso as irregularidades sejam confirmadas, além das responsabilidades civis e criminais dos envolvidos, a administração do prefeito Matheus Assayag poderá enfrentar pressões ainda maiores em relação à transparência, legalidade e fiscalização do uso dos recursos públicos.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com a prefeitura de Parintins para uma manifestação a respeito do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Política

Em Benjamin Constant, prefeito Semeid Bermeguy faz novo contrato milionário com empresa do irmão de aliado político

A empresa vai receber o montante de R$ 1.909.399,76 para pavimentação de vias urbanas.

há 3 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas prende homem e apreende quatro pistolas durante operação na zona leste

Ação da 30ª Cicom ocorreu após denúncias sobre disputa entre facções criminosas no bairro Jorge Teixeira

há 8 minutos

Amazonas

Em Eirunepé, Polícia Militar prende suspeito de tentar matar irmãos e apreende arma de fogo

Jovem de 19 anos foi encontrado escondido após efetuar disparo contra familiares no bairro Aparecida

há 15 minutos

Amazonas

Base Arpão 2: PMAM apreende droga avaliada em R$ 500 mil e prende dois homens

Operação em embarcação no interior do Amazonas resultou na apreensão de 12 tabletes de entorpecentes

há 23 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas apreende armas, munições e drogas em incursão no bairro Tarumã

Ação da Rocam resultou na apreensão de três armas de fogo, 33 munições e dois tabletes de maconha; suspeito conseguiu fugir

há 32 minutos