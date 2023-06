Prefeito paga de ‘empreendedor’ na Europa às custas do povo de Boa Vista do Ramos

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo CB, viajou para a Europa para representar o município no evento internacional e-Governance Conference, que acontece na Estônia e Finlândia. O convite aconteceu após a premiação que o político recebeu como de Prefeito Empreendedor com o Projeto “Rota do Mel”, promovido pelo Sebrae.

Enquanto o povo sofre com os problemas do dia a dia, Eraldo CB está ‘luxando’ no evento internacional, que busca inspirar formuladores de políticas globais, líderes políticos, executivos corporativos, investidores e a mídia internacional

Enquanto Eraldo CB se gaba por suas conquistas fictícias, a população amarga uma série de problemas reais e negligenciados. O político já deu, por exemplo, as costas aos comerciantes locais e despejou a exorbitante quantia de R$ 2,3 milhões na compra de alimentos de outros municípios.

Parece que Eraldo CB não confia nos próprios empreendedores de sua cidade, mas se gaba de vender a imagem de um falso empreendedor a nível internacional. A população de Boa Vista do Ramos está desesperada, pois enquanto o prefeito gasta dinheiro com festas, os esgotos entupidos continuam sem solução.

A prefeitura de Boa Vista do Ramos gastou mais de R$ 170 mil para construir um muro. Enquanto isso, a infraestrutura da cidade está caindo aos pedaços e as necessidades básicas da população são negligenciadas.

Somente este ano, o prefeito já contratou uma empresa de eventos por quase R$ 2 milhões e adquiriu itens da merenda escolar por quase R$ 4 milhões. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) também já começou a investigar Eraldo CB por irregularidades na compra de material escolar e suspeitas de nomeação de servidores.