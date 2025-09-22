A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito Pedro Duarte Guedes é multado pelo TCE-AM por ignorar realização de concurso público em Careiro da Várzea

O TCE-AM determinou ainda que o prefeito encaminhe, em até 60 dias, um cronograma para a realização do concurso público,

Por Jonas Souza

22/09/2025 às 15:30

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aplicou uma multa ao prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Duarte Guedes, por irregularidades no processo seletivo simplificado realizado pelo município, que teria ignorado a realização do concurso público determinado pelo Decreto Municipal 046/2024, publicado no Diário Oficial em 20 de dezembro de 2024. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, no diário oficial da Corte de Contas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ronaldo Tiradentes se pronuncia sobre acidente envolvendo irmão e diz que houve imprudência dos dois lados

A decisão é resultado da representação com pedido de medida cautelar apresentada pelo vereador José Eduardo Taveira Barbosa, que apontou a ausência de excepcional interesse público nas contratações temporárias de servidores, contrariando a regra constitucional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos.

PUBLICIDADE

Confira Multa TCE Careiro da Várzea

O TCE-AM determinou ainda que o prefeito encaminhe, em até 60 dias, um cronograma para a realização do concurso público para provimento de cargos de professor municipal. A medida visa assegurar a legalidade e a transparência nos processos de contratação no município.

Caso o valor de R$ 13.654,39 não seja pago dentro do prazo, o TCE poderá adotar medidas administrativas ou judiciais, incluindo o encaminhamento do título executivo para protesto, conforme previsto no regulamento do tribunal. O processo também será remetido ao Ministério Público Estadual para acompanhamento do cumprimento da decisão.

O TCE destacou que todas as notificações e comunicações sobre a decisão podem ser realizadas via edital, caso as tentativas de aviso direto aos envolvidos sejam frustradas. Após o cumprimento dos prazos regimentais, o processo será arquivado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Relatório revela que delegado Ruy Ferraz estava na mira do PCC antes de ser assassinado

As investigações mostraram que o ex-delegado vinha sendo monitorado havia pelo menos um mês.

há 2 minutos

Polícia

Homem de 27 anos é preso em Manaus por armazenar pornografia infantil

A denúncia partiu da mãe de uma criança de 10 anos, que encontrou vídeos e mensagens de cunho sexual no celular da filha.

há 12 minutos

Amazonas

MPF acompanha situação precária de escola indígena em Ipixuna

A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do MPF.

há 22 minutos

Amazonas

Corpos das três vítimas fatais de acidente entre bote e moto aquática chegam em comunidades do Amazonas para velório

O empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes, também está envolvido no acidente.

há 25 minutos

Pará

DJ Juninho Show morre em acidente de moto no interior do Pará

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município

há 30 minutos