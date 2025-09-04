A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Prefeito Raiz gasta quase R$ 3 milhões em material gráfico em Novo Aripuanã

O despacho oficial do prefeito foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

Por Jonas Souza

04/09/2025 às 15:26

Notícias do Amazonas  – O prefeito de Novo Aripuanã, Raymundo Lopes de Albuquerque Sobrinho, o Raiz, gastará quase R$ 3 milhões na aquisição de materiais e serviços gráficos destinados ao complexo administrativo da prefeitura, gabinetes, secretarias municipais, órgãos auxiliares e programas vinculados.

PUBLICIDADE

Leia mais: Decreto de Lula abre caminho para privatização dos rios da Amazônia

O Pregão Presencial nº 027/2025 – CPC/SRP teve como vencedoras duas empresas. A Amazon Indústria e Comércio Têxtil Ltda. (CNPJ 28.682.844/0001-89) ficou responsável por uma ampla lista de itens, com valor global de R$ 1.109.035,40. Já a E. S. da Cruz Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Ltda. (CNPJ 06.136.794/0001-00) venceu a disputa em outros lotes, somando R$ 1.795.232,00.

PUBLICIDADE

Ao todo, a despesa chega a R$ 2.904.267,40 (dois milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) em recursos públicos para custear exclusivamente materiais e serviços gráficos.

Licitação material gráfico

Ambas as empresas vencedoras possuem histórico de atuação no setor gráfico e comercial, sem registros públicos de investigações ou processos judiciais. A Amazon Indústria e Comércio Têxtil Ltda. foi criada em 2017, com foco em impressão de material publicitário. A E S da Cruz Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Ltda., fundada em 2004, tem como atividade principal o comércio varejista de artigos de papelaria.

O despacho oficial do prefeito foi publicado em 2 de setembro de 2025, formalizando a contratação e autorizando a execução dos serviços e fornecimento dos materiais.

