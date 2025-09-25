Prefeito Semeid Bermeguy fecha contrato milionário para construção de escolas de madeira em Benjamin Constant

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, distante 1.118 quilômetros de Manaus, firmou um novo contrato milionário para a construção de escolas de madeira na zona rural do município. O acordo foi homologado pelo prefeito Semeid Bermeguy Porto no último dia 11 de setembro de 2025, mas publicado na edição desta quinta-feira, 25, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

De acordo com o extrato da homologação da Concorrência Presencial nº 012/2025, a vencedora do certame foi a empresa N. J. S. Ribeiro LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 28.030.423/0001-73, que assumirá a execução de seis lotes referentes às obras. O valor global do contrato é de R$ 1.334.844,96 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Objetivo do contrato

Segundo a Prefeitura, o serviço prevê a construção de escolas em madeira para atender comunidades da zona rural do município. O documento, contudo, não esclarece quais os nomes das comunidades, nem quantas escolas devem ser erguidas.

O processo foi analisado pela Procuradoria Jurídica Municipal e pela Secretaria Municipal de Controle Interno, que emitiram parecer favorável à homologação.

A empresa

Fundada em 2017, de acordo com os dados da Receita Federal, a N. J. S. Ribeiro LTDA tem como nome fantasia “Realização Serviços e Empreendimento”. A empresa, com sede em Manaus, atua com serviços de engenharia, tem R$ 400 mil de capital social e como sócio administrador Natanael Jaques Soares Ribeiro.

Contexto

Este é mais um contrato milionário firmado pela atual gestão de Semeid Bermeguy em 2025. Nessa quarta-feira, o portal AM POST noticiou que a Prefeitura de Benjamin Constant também pretende gastar pouco mais de R$ 1 milhão na compra de água mineral. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

No início de setembro, o AM POST também mostrou que a Prefeitura de Benjamin Constant firmou outro contrato de R$ 1,1 milhão para construção de uma escola com apenas duas salas de aula.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant para pedir mais informações da Prefeitura de Benjamin Constant sobre os contratos e aguarda retorno.