Prefeito Semeid Bermeguy pretende gastar R$ 1 milhão em água mineral em Benjamin Constant

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, no Amazonas, sob a gestão do prefeito Semeid Bermeguy, pretende gastar pouco mais de R$ 1 milhão na compra de água mineral. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

O prefeito homologou, no último dia 17 de setembro, o resultado do Pregão Presencial nº 048/2025, destinado à aquisição da água para atender às secretarias municipais. O documento foi publicado somente nesta quarta-feira, 24, com a assinatura do gestor.

De acordo com o despacho, a licitação contou com parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal e da Secretaria Municipal de Controle Interno. O certame teve duas vencedoras: a empresa Alazerma Silva Itamaya-ME, que ficou responsável pelos itens 01 e 04, com valor total de R$ 959,8 mil, e a empresa R.Y.R. de Aquino-ME, que arrematou os itens 02 e 03, no valor de R$ 84,9 mil. Somados, os contratos chegam a R$ 1.044.700,00.

As empresas

A Alazerma Silva Itamaya é uma empresa fundada em 2017, com atividade econômica voltada para o “comércio atacadista de água mineral”. Com sede em Benjamin Constant, a empresa tem R$ 400 mil de capital social, segundo a Receita Federal

Já a R.Y. de Aquino é uma empresa fundada em 2022 com atividade econômica principal em “comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática”. Localizada em Benjamin Constant, conta com R$ 100 mil de capital social.

Não há informação de quadro de sócios e administradores na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em nenhuma das duas empresas.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant para solicitar um posicionamento sobre a contratação e aguarda retorno.