Prefeito Semeide Bemerguy gasta mais de R$ 1,2 milhão em instrumentos para fanfarras escolares em Benjamin Constant

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant (AM) homologou a contratação de quatro empresas para a aquisição de instrumentos musicais destinados à organização de bandas de fanfarras nas escolas da rede municipal de ensino. O investimento ultrapassa R$ 1,2 milhão, conforme publicado no extrato do Pregão Presencial nº 045/2025.

O processo licitatório foi autorizado pelo prefeito Semeide Bemerguy Porto, com vigência de até 12 meses, e prevê o fornecimento dos equipamentos para atividades culturais e educacionais no município.

Empresas contratadas e valores

BR3 Comércio e Distribuição Ltda-EPP (Goiânia/GO) – R$ 595.993,00

G. L. Viana Valente Ltda-ME (Manaus/AM) – R$ 104.260,00

J. C. G. da Costa-EPP (Benjamin Constant/AM) – R$ 326.653,30

Maria do P. S. A. da Rocha – Comércio e Serviço Ltda-EPP (Manaus/AM) – R$ 216.650,50

Somados, os contratos totalizam R$ 1.243.556,80, destinados exclusivamente à aquisição de instrumentos musicais para as fanfarras escolares.

Informações das empresas contratadas

As quatro empresas vencedoras do pregão estão localizadas em diferentes estados e têm como atividade principal o comércio de instrumentos musicais e produtos correlatos. Segundo cadastro na Receita Federal, a BR3 Comércio e Distribuição LTDA-EPP, de Goiânia/GO, aberta em 2022, atua no comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, incluindo instrumentos musicais.

A G. L. Viana Valente LTDA-ME, de Manaus/AM, fundada em 2020, tem como atividade principal o comércio varejista especializado de equipamentos de informática, eletrodomésticos e instrumentos musicais.

A J. C. G. da Costa-EPP, de Benjamin Constant/AM, aberta em data anterior a 2025, atua principalmente como comércio atacadista de mercadorias em geral.

Por fim, a Maria do P. S. A. da Rocha – Comércio e Serviços LTDA-EPP, de Manaus/AM, fundada em 2007, é especializada no comércio atacadista de artigos de vestuário, instrumentos musicais, papelaria e materiais diversos.