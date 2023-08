Prefeitura de Apuí contrata show de Mano Walter por R$ 250 mil no interior do Amazonas

O prefeito de Apuí, Pedro Renato Frozzi, fechou a contratação do cantor de forró Mano Walter, de 37 anos, pelo valor de R$ 250 mil, com a empresa Nova Produções e Eventos Ltda-ME, para um show no interior do Amazonas. A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios desta quarta-feira (16).

No entanto, a publicação não especifica quando o artista vai se apresentar no município. A Prefeitura de Apuí assinou o contrato no último dia 11.

A cidade se prepara para a realização da 34ª EXPOAP, que vai acontecer entre 31 de agosto e 3 de setembro e o artista pode ser a atração nacional do evento.

Redação AM POST