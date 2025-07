Prefeitura de Apuí gasta R$ 4 milhões com sonorização e banheiros químicos mesmo estando em situação de emergência

Notícias do Amazonas – Apesar de estar entre os municípios do Amazonas com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido à cheia dos rios, a Prefeitura de Apuí firmou um contrato de mais de R$ 4 milhões para a prestação de serviços de sonorização e locação de banheiros químicos. O acordo foi oficializado por meio da Ata de Registro de Preços nº 018/2025, publicada em 24 de julho de 2025, com vigência de 12 meses.

Leia mais: Governo Federal libera R$ 1,9 milhão para cinco cidades do Amazonas atingidas por desastres naturais

PUBLICIDADE

O processo licitatório, originado do Pregão Presencial nº 024/2025, tem como objetivo atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas do município. Os serviços abrangem eventos institucionais e outras atividades da administração pública.

Três empresas foram contratadas para fornecer os serviços, divididos em diversos itens:

Empresas contratadas e valores:

AJ Sonorização LTDA – ME (CNPJ: 27.350.169/0001-28)

Valor total: R$ 1.191.410,00

Itens: 01, 02, 04, 10, 12 e 13 PUBLICIDADE

Evandro Olivo Curtarelli (CNPJ: 16.672.986/86)

Valor total: R$ 1.642.206,00

Itens: 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23

H C Pereira – ME (CNPJ: 10.449.785/0001-38)

Valor total: R$ 1.244.172,00

Itens: 03, 05, 06, 07, 08 e 16 PUBLICIDADE

O valor global do contrato é de R$ 4.077.788,00, conforme detalhado na documentação disponível na Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), órgão gerenciador da ata.

Município em estado de calamidade

Em abril de 2025, o Governo Federal reconheceu Apuí como um dos municípios em situação de emergência no Amazonas, devido às fortes inundações que atingiram dezenas de cidades no estado. A medida permite o acesso facilitado a recursos federais para ações humanitárias e reparos estruturais.