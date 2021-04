Prefeitura de Benjamin Constant inicia ajuda às vítimas de incêndio em área central do município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Benjamin Constant iniciou, nesta quarta-feira (31), a ajuda às famílias atingidas no incêndio ocorrido na noite do dia 29 de março, em um armazém na avenida Castelo Branco, área central do município.

Cerca de vinte casas e comércios foram atingidos no entorno do armazém e as famílias começaram a ser atendidas pela prefeitura com aluguel social, entrega de cestas básicas e demais atendimentos.

Além destas ajudas, o prefeito David Bermerguy vai viabilizar na próxima semana um espaço para que os comerciantes voltem a trabalhar.

Para o prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, o momento é de prestar a devida assistência tanto para os proprietários das residências quanto dos pontos comerciais.

“Nós vamos dar a devida assistência aos proprietários das residências e dos comércios que perderam tudo. Estive no local e reunimos com os proprietários e vamos estender a ajuda para todos os sete comerciantes e aos doze moradores. Além de buscar parcerias em bancos privados para liberação de financiamento para reconstruir os espaços”, afirmou o prefeito.

A Secretaria de Assistência Social, por meio da secretária Jhonah Mellím, já iniciou o trabalho de cadastramento das famílias para verificar quais as reais prioridades nesse primeiro momento.

A equipe da assistência social vai estar com o parecer de todas as famílias afetadas e vamos começar analisar as situações”, comentou a secretária.

Sobre o incêndio

No local do incêndio, moravam e trabalhavam principalmente peruanos. Durante o sinistro, não houve vítimas ou feridos e os órgãos de defesa do município atuaram na contenção das chamas.