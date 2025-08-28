A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeitura de Coari amplia inclusão digital com Wi-Fi gratuito em praças, feiras e mercado

A iniciativa, lançada pela gestão do prefeito Adail Pinheiro, oferece conectividade em praças públicas.

Por Natan AMPOST

28/08/2025 às 17:50 - Atualizado em 28/08/2025 às 17:52

Notícias do Amazonas – A cidade de Coari, no interior do Amazonas, deu um passo importante rumo à modernização e à inclusão digital com a instalação de internet Wi-Fi gratuita em pontos estratégicos da área urbana. A iniciativa, lançada pela Prefeitura de Coari sob a gestão do prefeito Adail Pinheiro, oferece conectividade em praças públicas, feiras e no mercado municipal, beneficiando tanto moradores quanto visitantes.

O programa, chamado Praça On e Coari Conectado, foi apresentado durante as comemorações dos 93 anos de fundação do município e já está em funcionamento. A ação busca democratizar o acesso à internet, fortalecer o comércio local e tornar os espaços públicos mais atrativos e funcionais.

Pontos de acesso liberados

O projeto Praça On já está disponível em seis locais: Praça Pôr do Sol, Entrada do Centro Cultural, Praça do Naide Lins, Praça do Estudante, Praça da União e Praça do Tauá-Mirim. Cada ponto tem capacidade para até mil conexões simultâneas, o que possibilita que famílias inteiras, estudantes e trabalhadores utilizem a rede de forma gratuita e estável.

Para se conectar, o usuário precisa apenas selecionar a rede PRAÇA ON, informar nome completo e número de telefone, garantindo acesso rápido e simples.

Já o Coari Conectado cobre espaços de grande circulação e importância econômica, como o Mercado Municipal, a Feira do Produtor Rural, a Feira Alternativa e a Feira do Brechó. Nesses locais, feirantes, permissionários e clientes passam a contar com sinal de internet que facilita transações comerciais e divulgação de produtos.

Impacto para trabalhadores e clientes

O serviço tem causado impacto imediato no dia a dia dos comerciantes. A vendedora Eliana Balieiro, que atua na Feira do Brechó, afirma que o Wi-Fi trouxe mais praticidade para os negócios.

— Antes, muitos clientes queriam pagar e não tínhamos a facilidade de oferecer internet. Hoje, com o Wi-Fi, conseguimos receber pagamentos pelo Pix e divulgar nosso trabalho nas redes sociais, atraindo mais pessoas e aumentando as vendas, destacou.

Para os consumidores, a novidade também representa comodidade. A moradora Larissa Costa comemorou a melhoria na conectividade:
— Muitas vezes os apps de banco não funcionavam, por causa da internet ruim das operadoras em alguns pontos da cidade. Agora, os perrengues acabaram, disse.

Já a jovem Stheyce Souza reforçou que a tecnologia fortalece tanto comerciantes quanto clientes:
— A internet permite pagar pelo Pix e divulgar produtos nas redes sociais, ajudando nas vendas e agilizando as compras. É bom para todos, pontuou.

Inclusão digital e modernização da cidade

Segundo a Prefeitura de Coari, o objetivo central do programa é levar mais tecnologia, praticidade e oportunidades para os moradores, além de valorizar os espaços públicos e incentivar o uso responsável da internet. O acesso gratuito também representa um estímulo à inclusão digital, especialmente para famílias de baixa renda que não possuem conexão estável em casa.

Outro benefício destacado é o fortalecimento do comércio local. Com a possibilidade de receber pagamentos online e divulgar seus produtos em tempo real, feirantes e comerciantes passam a alcançar um número maior de clientes. A medida também amplia a segurança das transações financeiras, uma vez que reduz a necessidade de circulação de dinheiro em espécie.

Lançamento e expansão do serviço

O serviço foi lançado no início deste mês, durante as comemorações dos 93 anos de Coari, com a presença do prefeito Adail Pinheiro, do governador Wilson Lima e de outras autoridades.

A ação integra os investimentos da gestão municipal para ampliar tecnologia, praticidade e oportunidades, além de valorizar os espaços públicos e incentivar o uso responsável da internet. Os projetos serão gradualmente expandidos para outras áreas da cidade, garantindo que mais pontos de convivência e vendas contem com Wi-Fi gratuito.

