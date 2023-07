Prefeitura de Coari confirma Joelma, Mari Fernandez e Isadora Pompeo para aniversário de 91 anos da cidade

A Prefeitura de Coari confirmou, nesta sexta-feira (7), que o aniversário de 91 do município será marcado com 6 dias de festa com shows de artistas de nacionais, combates de MMA e até Marcha para Jesus. O evento vai do dia 28 de julho até dia 2 de agosto.

Nos dias 28 e 29 de julho, o Festival Cultural de Coari trará apresentações de danças folclóricas que irão participar do 6º Festival, exposições institucionais, mostra das ações da gestão municipal, artistas locais e regionais.

No dia 30 de julho, vai acontecer o aguardado Coari Champions, o maior combate de MMA da região. Já no dia 31, terá a Marcha para Jesus, seguida de uma noite gospel shows da Família Seven, e a cantora gospel Isadora Pompeo.

No 1º de agosto, a atração regional George Japa irá abrir a noite, seguido do show de Mari Fernandez. Nesse dia também será a eleição do Mister e Miss Coari 2023.

Para finalizar o evento, no dia 2 de agosto, o Forró Ideal começa a noite agitando a galera e depois acontece o show da cantora Joelma. Mais informações sobre a programação disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Coari.

