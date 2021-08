Prefeitura de Coari quer obrigar rádio de opositor da família Pinheiro a desocupar terreno

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-candidato a prefeito de Coari e empresário, Robson Tiradentes (PSC), que comanda a Rádio Tiradentes no município e é principal opositor da prefeitura da cidade, foi notificado nessa sexta-feira (13) para que desocupe em definitivo o terreno localizado na estrada Coari-Mamiá, S/N, que foi cedido (Cessão de Uso) anos atrás para a emissora. O município deu o prazo de cinco dias para retirada de objetos de uso pessoal e profissional da rádio. O comunicado alerta que, em caso da entrega não pacífica da área do Poder Público, será solicitado força policial para a retirada do patrimônio.

Continua depois da Publicidade

O terreno foi cedido em agosto de 2011 à DMP, que controla a rádio Tiradentes de Coari, pelo ex-prefeito Arnaldo Mitouso, também adversário da família Pinheiro. O decreto dava prazo de 10 anos para a utilização do bem público. O terro foi pedido pela atual administração, comandada pela prefeita e presidente da Câmara, Maria Ducirene da Cruz Menezes (MDB), que é tia do ex-prefeito Adail Filho, que foi reeleito em 2020, mas teve o registro cassado, devido ação movida por Robson Tiradentes, e novas eleições foram determinadas na cidade.

Na notificação, expedida pela Procuradoria Geral do Município a Prefeitura de Coari alega não ter interesse na manutenção da Concessão de Uso. Mesmo com a justificativa legal, amparada no artigo 5º do Decreto, que cedia o terreno à emissora por tempo determinado, Ronaldo Tiradentes informou que a rádio “continuará firme no mesmo local de sempre, sem temer tirania e violência”.

Leia o documento na íntegra:Rádio-Tiradentes-

Continua depois da Publicidade

De acordo com a assessoria de comunicação do município, a prefeitura pretende usar o terreno para construir uma Unidade Básica de Saúde que vai atender os moradores dos bairros Caracol, Naide Lins, São Sebastião, Ubucará, Vila Lourenço, Vale da Bênção.

“A Prefeitura rechaça qualquer insinuação de retaliação, uma vez que respeitou os termos do decreto de forma inequívoca. Neste momento a gestão entende que a necessidade de atender os anseios públicos são mais importantes do que atender a interesses privados”, diz nota distribuída pela assessoria.