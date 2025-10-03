Prefeitura de Itacoatiara gasta R$ 2,7 milhões com móveis planejados

Notícias do Amazonas – A prefeitura de Itacoatiara, sob gestão de Mário Abrahim autorizou a assinatura do Termo de Contrato nº 101/2024, no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), destinado à aquisição de móveis planejados sob medida para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Extratos foram publicados no diário oficial dos municípios do Amaozonas (DOM-AM).

De acordo com o extrato do contrato, os recursos provêm de transferências do FUNDEB, destinados à manutenção e funcionamento da rede de ensino fundamental, creches e pré-escolas do município. As despesas abrangem tanto material de consumo quanto equipamentos e material permanente, contemplando todas as unidades da rede municipal de ensino.

O contrato foi formalizado em 12 de novembro de 2024 com a empresa Sofios Construções Ltda. e terá vigência de 12 meses.

A Sofios Construções Ltda., é uma sociedade empresária limitada com sede em Manaus, no bairro Santa Luzia, Av. Presidente Kennedy, nº 77. A empresa atua em diversas áreas, incluindo fabricação de móveis com predominância de madeira, comércio atacadista de medicamentos, fabricação de estruturas metálicas, além de serviços de construção civil e manutenção industrial.

A secretária municipal de Educação, Vanessa Raquel Silvestre Miglioranza, destacou que o contrato visa modernizar e equipar as escolas, garantindo um ambiente adequado para o aprendizado de crianças e adolescentes de Itacoatiara.