Prefeitura de Manaus divulga resultado preliminar do PSS para vacinadores da campanha antirrábica

Seleção temporária oferta 300 vagas; candidatos podem entrar com recurso até 2 de setembro.

Por michael

29/08/2025 às 14:30 - Atualizado em 29/08/2025 às 14:31

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta quinta-feira (28) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 001/2025) para contratação temporária de vacinadores/registradores que irão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025.

A lista está disponível na edição nº 6.143 do Diário Oficial do Município (DOM) e também no portal da Semsa: www.manaus.am.gov.br/semsa, no menu “A Semsa”, item “Concursos”.

Recursos podem ser apresentados até 2 de setembro

Os candidatos que identificarem erros ou omissões na pontuação de títulos ou experiência poderão apresentar recurso. O requerimento deve ser protocolado até terça-feira, 2/9, no setor de Protocolo da sede da Semsa (avenida Maceió, 160 – Adrianópolis), das 8h às 12h.

Conforme o edital, o pedido precisa conter identificação do candidato, número de inscrição e fundamentação dos motivos. Não é necessário anexar documentos jurídicos ou bibliográficos.

A análise dos recursos será publicada no DOM e no site pssemsa.manaus.am.gov.br, junto com a homologação dos aprovados, classificação final e edital de convocação para contratação.

Detalhes do certame

O PSS 001/2025 ofertou 300 vagas, sendo 15 reservadas a pessoas com deficiência (PcDs). Os profissionais selecionados terão jornada de 36 horas semanais, de segunda a sábado, das 7h30 às 13h30, durante o período da campanha — prevista entre 1º de outubro e 29 de dezembro de 2025.

A remuneração mensal é de R$ 1.518, acrescida de adicional de insalubridade de 5%, salário-família e auxílio-transporte.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

