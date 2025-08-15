Prefeitura de Maués, Macelly Veras, é investigada por supostas irregularidades em cargos e contratações de comissionados

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu, na última terça-feira (12), uma representação do Ministério Público de Contas (MPC) contra a Prefeitura Municipal de Maués, sob gestão da prefeita Macelly Cristina de Souza Veras. A investigação tem como foco apurar supostas irregularidades no quantitativo de cargos vagos e ocupados por servidores efetivos, comissionados e temporários no município.

De acordo com o processo n.º 14188/2025, o MPC questiona a legalidade e a transparência da gestão municipal no que diz respeito à estrutura de pessoal. A preocupação é que a distribuição de cargos possa estar ferindo princípios constitucionais, como a obrigatoriedade de concurso público para ocupação de vagas efetivas e a limitação de cargos comissionados e temporários.

O despacho foi assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM, que agora deve dar andamento à apuração. Caso sejam confirmadas as irregularidades, a Prefeitura poderá responder a sanções que vão desde multas até a necessidade de readequação imediata do quadro funcional.

A admissão da representação indica que há indícios suficientes para investigação, o que reforça a importância de fiscalização sobre a administração pública municipal. Para especialistas, esse tipo de procedimento é fundamental para coibir contratações irregulares e proteger o uso responsável dos recursos públicos.

Outro lado

A reportagem do AM Post buscou comunicação com a prefeitura de Maués para um posicionamento a respeito da abertura das investigações por parte do Ministério Público de Contas (MPC). Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o tema. O espaço permanece aberto.

Outras investigações

Ainda na última terça-feira (12) a Corte de Contas divulgava outra investigação direcionada à prefeitura de Maués. Segundo a representação, a prefeita teria se omitido na implementação de políticas públicas municipais, bem como na elaboração de planos e na destinação de recursos para ações relacionadas ao clima.

O despacho, assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM, determina a tramitação do processo para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades. O caso segue em análise pela Corte de Contas, que poderá solicitar documentos, ouvir testemunhas e adotar outras medidas necessárias para elucidar a denúncia.

