Prefeitura de Nhamundá vai gastar R$ 500 mil com show do cantor João Gomes

A prefeita de Nhamundá, Raimunda Marina Brito Pandolfo (União), vai gastar R$ 500 mil em show do cantor de forró João Gomes, contratado para acontecer na 4ª Exposição Agropecuária de Nhamundá (EXPOANH), marcada para acontecer nos dias 26, 27 e 28 de maio, conforme publicação do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas da última segunda-feira (15).

De acordo com extrato da contratação, feito sem licitação, o dinheiro que será usado para pagar o cantor é oriundo de emendas parlamentares. A prefeitura da cidade já anunciou desde o dia 3 de abril a atração nacional do evento.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu investigação para apurar os gastos previstos na IV Exposição Agropecuária de Nhamundá. Um Procedimento Administrativo foi aberto pelo promotor Márcio de Mello, conforme portaria publicada no Diário Eletrônico do MP de terça-feira (16). Na medida ele pede diversas informações da Prefeitura de Nhamundá referente aos gastos com as atrações artísticas e estrutura do evento, a origem dos recursos e as formas de contratações.

O promotor ainda emitiu oficio para o Batalhão de Policial Ambiental fiscalizar o local onde será realizada a “vaquejada” e se está previsto o cumprimento de normas federais para garantia do bem-estar animal.

