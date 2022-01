Prefeitura de Parintins cancela Carnailha 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) cancelou o Carnailha 2022 no município, conforme consta no Decreto Municipal nº 006/2022, assinado pelo prefeito municipal Bi Garcia (DEM).

A medida considera a disseminação da variante Ôminicron, que possui alto grau de contágio, e a decisão do Governo do Estado do Amazonas através do Decreto Estadual Nº 45.103, de 07 de janeiro de 2022, que cancela eventos para prevenir contaminações com o novo coronavírus.

O Decreto Nº 006/2022-PGMP também define a permissão para a realização de eventos privados, com limite de 50% de capacidade do público, seguindo o que rege o Decreto Municipal nº 115/2021-PGMP. O uso de máscaras nas ruas e espaços públicos continua sendo obrigatório.

“Nós estamos com essa nova variante. Já tivemos que cancelar a festa das Pastorinhas, cancelamos o Réveillon e lamentavelmente estamos cancelando o carnaval de rua de Parintins. Não podemos, em hipótese nenhuma, vacilar ou promover aglomeração no momento em que chega essa nova variante que está assustando o mundo inteiro e não diferente o Brasil”, pontuou o prefeito Bi Garcia.

