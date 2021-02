Prefeitura de Pauini inicia levantamento das famílias afetadas pela cheia das águas do rio Purus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Romário Vieira

Em decorrência da cheia ocasionada pelo Rio Purus, a prefeitura de Pauini, através da Secretaria Municipal Defesa Civil, está implementando estratégias a fim de atender famílias afetadas por este fenômeno da natureza.

Continua depois da Publicidade

O Secretário Municipal da Defesa Civil, Silvio Filho, está acompanhando in loco a real situação do momento em que passa os moradores da zona urbana (trapiche) que sofrem por conta da elevação das águas do rio Purus e afluentes. Nos próximos dias a equipe da Defesa Civil do município estará visitando comunidades rurais levando assistência médica e também realizando cadastramento de todas as famílias em situação de risco.

“Estamos realizando um levantamento mais criterioso para detectar as pessoas que estão sofrendo danos em razão da forte cheia do rio Purus, como também monitorando e elaborando estratégias com o objetivo de buscar parcerias juntos aos órgãos do estado objetivando atender melhor as famílias que residem em áreas de risco”, pontuou Silvio Filho.