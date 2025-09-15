A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeitura de Rio Preto da Eva é citada em investigação da PF sobre lavagem de dinheiro do maior roubo a banco do RS

O crime ocorreu em julho de 2024, no Aeroporto de Caxias do Sul (RS), quando criminosos assaltaram um avião pagador da Caixa Econômica Federal.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 15:39

Notícias do Amazonas  – A Prefeitura de Rio Preto da Eva, município localizado a cerca de 80 km de Manaus, foi citada em uma investigação da Polícia Federal (PF) como destino de parte dos recursos supostamente oriundos do maior roubo a banco já registrado no Rio Grande do Sul.

O crime ocorreu em julho de 2024, no Aeroporto de Caxias do Sul (RS), quando criminosos assaltaram um avião pagador da Caixa Econômica Federal, levando mais de R$ 14 milhões. Durante a ação, um sargento da Brigada Militar foi morto.

De acordo com reportagem exibida no programa Domingo Espetacular, da TV Record, no último domingo (14), cerca de R$ 4,9 milhões teriam sido lavados por meio de um esquema que envolvia empresários, ONGs e prefeituras. Entre as gestões municipais mencionadas está a de Rio Preto da Eva (AM).

A investigação da PF busca identificar o fluxo do dinheiro roubado e os mecanismos utilizados pela organização criminosa para dar aparência de legalidade aos valores desviados.

Andamento da investigação

Até o momento, 39 pessoas foram indiciadas, das quais 21 foram presas. Outros seis suspeitos permanecem foragidos, incluindo dois apontados como líderes da quadrilha, que podem estar escondidos na Bolívia.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com a prefeitura de Rio Preto da Eva para um posicionamento a respeito do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.

