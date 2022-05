Prefeitura de Tabatinga lamenta morte de vereador vítima de atentado em Manaus

Redação AM POST

A prefeitura de Tabatinga divulgou nota lamentando a morte do vereador do município, Olímpio Guedes Olavo Júnior,33, conhecido como Junior Olímpio, que faleceu na noite dessa sexta-feira (13), no Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus, onde estava internado após sofrer um novo atentado ocorrido na última quinta-feira (12) na rua Dom Jackson Damasceno, nas proximidades do conjunto Senador João Bosco, bairro Flores, também na zona Centro-Sul.

“Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura de Tabatinga se solidariza com os familiares e amigos para que encontrem consolo em razão dessa perda irreparável”, diz trecho da nota.

O parlamentar foi atingido com um tiro no braço esquerdo e outro no peito. Vale lembrar que em setembro de 2021, Olímpio Guedes também foi vítima de um atentado enquanto estava na frente do estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado.

Formado em Direito, Júnior, sempre manteve ativa sua participação política em Tabatinga desde que foi eleito em 2020. Também atuou como advogado antes de ingressar na carreira de parlamentar.