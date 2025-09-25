Prefeitura de Urucurituba implanta ponto eletrônico biométrico após denúncias no MP-AM

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Urucurituba implementou o sistema de ponto eletrônico por identificação biométrica para servidores municipais, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). A medida visa garantir o cumprimento da jornada de trabalho e aumentar a eficiência no controle de frequência dos funcionários públicos.

A ação do MPAM foi motivada por denúncias de que servidores municipais, incluindo uma chefe e seis assistentes de gabinete, não estariam comparecendo regularmente aos locais de trabalho. A ausência de um sistema de controle adequado levou o órgão a exigir providências imediatas da administração municipal. O pedido foi feito pelo promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso.

Em resposta à recomendação, a prefeitura emitiu o Ofício nº 188/2025 e publicou a Portaria nº 525/2025, determinando a instalação imediata do ponto eletrônico biométrico. Segundo o documento, a medida tem como objetivo garantir maior eficiência, transparência e regularidade no controle de frequência dos servidores públicos.

O promotor Kleyson Barroso ressaltou a importância do cumprimento da recomendação para prevenir irregularidades e possíveis práticas de improbidade administrativa. “Com a instalação do sistema eletrônico de ponto biométrico, haverá não somente prevenção de fraude no controle da jornada, mas também garantia de maior eficiência e qualidade na prestação do serviço público ao cidadão”, afirmou.