Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Além do Corpo de Bombeiros, ação apura atuação de outros órgãos na gestão e controle de queimadas no município.

Por Lupita AM POST

14/08/2025 às 14:10 - Atualizado em 14/08/2025 às 14:20

Notícias do Amazonas – O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM) ingressou com uma representação para apurar possíveis irregularidades na gestão de comando, controle e combate a incêndios florestais e queimadas na porção amazônica do município de Careiro Castanho, sob o comando de Mara Alves (Republicanos).

A ação, publicada nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Amazonas (TEC-AM), tem como alvos, além da gestão municipal, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM).

O documento também cita o secretário da Sema, Eduardo Taveira, o ex-prefeito do Careiro Nathan Macena e o coronel Orleilso Ximenes Muniz, do CBMAM.

Conforme a decisão, a investigação busca esclarecer eventuais falhas ou omissões no comando e na execução de ações de prevenção e combate ao fogo na região.

O processo, movido por Juliano Marcos Valente de Souza, está sob responsabilidade do procurador Ruy Marcelo Alencar de Mendonça.

Órgãos de controle monitoram focos de queimada na região, que é próxima a Manaus, desde os períodos críticos em 2023.

Situado a 102 km da capital amazonense, o Careiro Castanho conta com uma população de 30.792 habitantes, ocupa 6.096 km² ao longo do Rio Solimões e é notável por sua ligação com a BR-319.

 

 

