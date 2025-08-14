Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Notícias do Amazonas – O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM) ingressou com uma representação para apurar possíveis irregularidades na gestão de comando, controle e combate a incêndios florestais e queimadas na porção amazônica do município de Careiro Castanho, sob o comando de Mara Alves (Republicanos).

PUBLICIDADE

A ação, publicada nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Amazonas (TEC-AM), tem como alvos, além da gestão municipal, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM).

O documento também cita o secretário da Sema, Eduardo Taveira, o ex-prefeito do Careiro Nathan Macena e o coronel Orleilso Ximenes Muniz, do CBMAM.

PUBLICIDADE

Conforme a decisão, a investigação busca esclarecer eventuais falhas ou omissões no comando e na execução de ações de prevenção e combate ao fogo na região.

O processo, movido por Juliano Marcos Valente de Souza, está sob responsabilidade do procurador Ruy Marcelo Alencar de Mendonça.