Dois bichos-preguiças foram resgatados nesta terça-feira (31), no município de Manacapuru (distante à 98,8 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, um estava no teto de uma residência no bairro Terra Preta, e o segundo estava em via pública, no bairro Morada do Sol.

Com segurança, os animais foram resgatados e posteriormente soltos em seu habitat natural. Eles não possuíam lesões e nem ferimentos pelo corpo.