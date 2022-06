Presença de David Almeida, Bi Garcia e outras lideranças no Festival de Parintins mostram a força política de Wilson Lima

Redação AM POST

O 55° Festival Folclórico de Parintins está reunindo importantes lideranças do Amazonas e mostrado a capacidade de articular e agregar do governador do Amazonas, Wilson Lima. São 14 prefeitos, entre o eles o da capital, David Almeida, e o de Parintins, Franck Bi Garcia, tem prestigiado o camarote de Wilson Lima, além de deputados federais e estaduais. A presença das lideranças locais sinalizam que o arco de alianças montado pelo governo para as eleições deste ano terá força.

Continua depois da Publicidade

Neste sábado, 25 de junho, segunda noite das apresentações de Caprichoso e Garantido, David Almeida, desembarcou da ilha. A presença dele na arena foi anunciada pelo apresentadores oficiais do evento. O chefe do pode Executivo da capital é um dos apoiares de Wilson Lima para reeleição. Diversas parcerias entre Estado e município tem permitido o asfaltamento de 10 mil ruas, o passe livre estudantil, a reforma de 32 feiras e outros projetos.

Bi Garcia também prestigiou o governador que tem destinado recursos para que a prefeitura pavimente ruas da sede do município. O governo Wilson Lima também modernizou a iluminação pública de Parintins e os inaugurou um restante popular Prato Cheio. Além disso, para o festival, o Estado destinou R$ 5 milhões para cada boi se preparar para as apresentações das três noites do festival.

Os deputados federais capitão Alberto Neto e Delegado Pablo que fazem parte do grupo político do governador também estiveram com o governador no Bumbodromo. Além do presidente da Assembleia Legislativa da Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, outros nove parlamentares, entre eles, Joana Darck, Saullo Viana, Alesandra Campelo, Delegado Pericles, Abdala Fraxe e Cabo Maciel prestigiaram o governador. Todos fazem parte da base de apoio do governador no poder Legislativo. Diversos vereadores da capital e interior também estão em Parintins.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa