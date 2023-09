Preservação e esporte: UEA realizou I Corrida do Saium-de-coleira

Integrando três pilares importantes da sociedade – saúde, educação e meio ambiente -, a I Corrida do Sauim-de-coleira da Universidade do Estado Do Amazonas (UEA) foi realizada na manhã deste domingo (10/09), com a participação de mais de mil atletas. Os inscritos disputaram as categorias de 5 km e 10 km. A largada aconteceu na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, zona Sul de Manaus.

O evento teve como objetivo comemorar e, também, fazer um alerta sobre o estado de conservação deste pequeno primata endêmico e, criticamente, ameaçado de extinção na Amazônia.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, destacou os múltiplos benefícios da corrida aos participantes. Segundo ele, ao mesmo tempo que a competição estimula o cuidado com a saúde, gera um apelo à sociedade e uma ação ambiental em prol da conservação do sauim-de-coleira.

“Apoiar a causa dessa espécie em perigo de extinção mostra o comprometimento que todos devem ter com os temas relacionados à preservação e conservação ambiental, incentivando outros a fazerem o mesmo. Protegendo o meio ambiente estamos protegendo nosso futuro no planeta”, enfatizou o reitor.

O primeiro lugar dos 5 km na categoria masculino ficou com o atleta Leandro Costa. No feminino, a vencedora foi Juliana Gusmão. Já o lugar mais alto do pódio na categoria 10 km masculino ficou para Juarez Rosa. No feminino, Franciane dos Santos. Na categoria visual masculino, o 1° lugar foi para Antônio de Oliveira e, no feminino, para Iracélia Batalha. Seguindo a lista de classificação, na categoria cadeirante masculino, o pódio foi para Franciomar Bastos. Finalizando, na categoria 60+ masculino, o vencedor foi Waldemar Ferreira. No feminino 60+, Gracilda Limeira foi a grande campeã.

Os atletas saíram da avenida Darcy Vargas, passaram pela avenida Maceió, rua João Valério, avenida Djalma Batista, finalizando a corrida novamente na avenida Darcy Vargas, em frente à EST/UEA.

O casal Juarez Rosa, 36, Franciane dos Santos, 33, foi vencedor, respectivamente, nas categorias masculino e feminino 10 km. “Só tenho a agradecer a UEA pela realização desta corrida, que foi extremamente organizada e importante pela temática da preservação desse primata ameaçado de extinção”, ressaltou Juarez, comemorando a conquista dupla ao lado da esposa.

Além da corrida, a coordenação do evento promoveu ações sobre a importância da alimentação saudável, distribuição de mudas de árvores, serviço de fisioterapia para os atletas, aferição de pressão arterial e glicemia.

Redação AM POST