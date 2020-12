Presidente da Aadesam que depôs na CPI da Saúde é exonerado por Wilson Lima

Redação AM POST

O presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), Bráulio da Silva Lima, foi exonerado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do cargo de confiança que ocupava no executivo estadual, conforme informações do Diário Oficial Eletrônico do Estado (DOE), do dia 4 deste mês.

Continua depois da Publicidade

Questionado para falar da exoneração, o governo do Amazonas, por meio de sua assessoria de comunicação, não respondeu até o fechamento desta matéria.

Bráulio depôs na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em julho deste ano, pela participação da Aadesam no projeto da entidade com a Secretaria de Saúde, ‘Anjos da Saúde’, orçado em R$ 5,5 milhões.

No depoimento, Bráulio Lima afirmou que no final de fevereiro recebeu ofício do ex-gestor solicitando parceria para a execução do projeto.