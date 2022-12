Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade destaca aprovação da Lei Orçamentária do Estado no valor de R$ 26 bilhões

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), destacou a aprovação pelo plenário da Casa, na sessão plenária, desta quarta-feira (14), do parecer definitivo ao Projeto da Lei Orçamentária Anual 2023 (PLOA), que prevê orçamento da ordem de R$ 26 bilhões para execução e manutenção de programas destinados às áreas da saúde, educação, social, meio ambiente, infraestrutura e outras pelo Governo do Estado.

A PLOA recebeu 741 emendas, sendo 27 ordinárias; 411 impositivas e 303 emendas de bancada. Durante a sessão plenária, foram apreciados ainda todos os projetos e mensagens enviadas pelo Executivo Estadual, zerando a pauta da Casa Legislativa.

“Debatemos, ponderamos e buscamos o entendimento para que o Estado possa manter o equilíbrio. Tínhamos alguns temas sensíveis na pauta, mas acredito que conseguimos alcançar o meio termo. Acredito que a Assembleia Legislativa cumpriu seu papel”, disse.

O parlamentar ressaltou o compromisso dos deputados estaduais em encerrar o ano legislativo com a votação de todos os projetos que estavam em pauta.

“Estou feliz que tivemos uma produção muito boa em plenário e zeramos a pauta. Fizemos votações na segunda, ontem, hoje e faremos amanhã também se tivermos mais projetos prontos. Colocaremos tudo em votação. Os projetos que não forem concluídos de uma legislatura para outra não podem mais ser colocados em pauta e são extintos. Por isso, nossa intenção é votar tudo o que for possível, votar todas as matérias que contribuem com o nosso estado e com os amazonenses”, concluiu.