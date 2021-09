Presidente da Aleam participa de audiência na Câmara de Rio Preto da Eva para debater a produção rural no município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), participou, na manhã desta sexta-feira (24), de uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva para tratar sobre o trabalho dos produtores rurais do município. Em seu discurso, o parlamentar ressaltou a importância da união dos políticos em prol da recuperação econômica do Estado no pós-pandemia.

Continua depois da Publicidade

“Fazer política no Amazonas é um desafio. Nós somos o maior estado da federação, temos muitas peculiaridades, um biodiversidade muito grande, e sofremos demais com a pandemia, que ceifou muitas vidas. Nós, políticos, precisamos unir forças para reacender a esperança aos amazonenses. O interior precisa muito disso, dessa união”, destacou.

O chefe do Parlamento Estadual afirmou, ainda, que a Assembleia tem olhado de forma atenta para os anseios dos interioranos e lembrou que a atual legislatura aprovou a destinação de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) para os municípios combaterem a pandemia e aprovou a nova Lei do Gás, que vai alavancar a economia de 20 cidades.

“O FTI foi um marco da Assembleia. Por articulação nossa, 15% do recurso, o que dá R$ 160 milhões, foi enviado diretamente aos municípios. O Rio Preto recebeu mais de R$ 1,5 milhão que certamente ajudou a salvar vidas”, destacou Cidade.

Continua depois da Publicidade

O deputado lembrou também que enviou R$ 200 mil de suas emendas parlamentares ao Rio Preto da Eva, neste ano, que foram destinados para a saúde. “Consegui redirecionar esse recurso para cá, e hoje me emocionei quando a Secretária de Saúde me agradeceu por essa emenda ter chegado aqui num momento difícil que o município estava enfrentando, em que estava sem dinheiro até para comprar medicamentos”, destacou.

Participantes

Além do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, participaram da audiência pública o presidente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, Aurélio Nogueira (Progressitas), o vice-presidente da Câmara, Aldejane Ferreira (Republicanos) e os vereadores Henri Braga (Progressitas), Katwyssya Martinelli (Republicanos), Irmão André (Pros), Oseas Paulo (Republicanos) e Betinho MI (PSD), que foi o autor da proposta de realização do evento.

Continua depois da Publicidade

Além deles, também estiveram presentes o Secretário Executivo do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Tomaz Igor Munhoz, o representante da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Édson Luniere, o gerente Idam de Rio Preto da Eva, José Frade Junior e o presidente da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar (Aspraf), Pedro da Verdura.

Horto municipal

Ainda em Rio Preto da Eva, o presidente da Aleam conheceu o projeto de revitalização do horto municipal, que vai auxiliar os produtores locais com o fornecimento de sementes, mudas e alevinos.

Antes da audiência, Cidade também se reuniu com o prefeito do município, Anderson Sousa (Progressistas).